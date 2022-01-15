Витік аміаку на хімзаводі у Горлівці. У СБУ розповіли, чи готує РФ диверсії

СБУ поки що перевіряє інформацію про те, що на хімзаводі "Стирол" у Горлівці стався витік аміаку, а РФ використає це як привід для вторгнення до України. Однак попередньо дані про диверсії вважають недостовірними.
Про це сайту "Сьогодні" заявила речник управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.
"Інформація про витік аміаку на хімзаводі та можливе вторгнення військ через це перевіряється", – повідомила Прищепа.
РФ готує диверсію?
Співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгірьов у ефірі "4 каналу" заявляв, що РФ готує диверсії на Донбасі із великою кількістю жертв серед цивільного населення. Росія нібито планує використовувати їх як привід для широкомасштабного вторгнення до України.
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Що кажуть у СБУ?
У спецслужбі уточнили, що взяли до уваги інформацію про можливі диверсії з використанням хімзброї у районі Слов'янська. Проте попередньо її вважають недостовірною.
Що відомо про витік?
- За даними української розвідки, 14 січня окупаційна влада доставила до Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" ємності з аміаком.
- Ємності були негерметичні і через це стався значний витік небезпечної речовини.
- У розвідці вважають, що хімічне забруднення може спричинити екологічну катастрофу на сході України.
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