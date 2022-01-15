Утечка аммиака на химзаводе в Горловке. В СБУ рассказали, готовит ли РФ диверсии

В СБУ прокомментировали слухи о том, что Россия может начать диверсии, используя в качестве повода утечку химикатов в Горловке

РФ может использовать утечку химикатов в Горловке как повод для вторжения / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ пока проверяет информацию о том, что на химзаводе "Стирол" в Горловке произошла утечка аммиака, а РФ использует это как повод для вторжения в Украину. Однако предварительно данные о диверсии считают недостоверными.

Об этом сайту "Сегодня" заявила спикер управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа.

Реклама

"Информация об утечке аммиака на химзаводе и возможного вторжения войск из-за этого проверяется", – сообщила Прищепа.

РФ готовит диверсию?

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев в эфире "4 канала" заявлял, что РФ готовит диверсии на Донбассе с большим количеством жертв среди гражданского населения. Россия якобы планирует использовать их в качестве повода для широкомасштабного вторжения в Украину.

Что говорят в СБУ?

В спецслужбе уточнили, что взяли во внимание информацию о возможных диверсиях с использованием химоружия в районе Славянска. Однако предварительно ее считают недостоверной.

Что известно об утечке?