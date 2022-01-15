Утечка аммиака на химзаводе в Горловке. В СБУ рассказали, готовит ли РФ диверсии

СБУ пока проверяет информацию о том, что на химзаводе "Стирол" в Горловке произошла утечка аммиака, а РФ использует это как повод для вторжения в Украину. Однако предварительно данные о диверсии считают недостоверными.
Об этом сайту "Сегодня" заявила спикер управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа.
"Информация об утечке аммиака на химзаводе и возможного вторжения войск из-за этого проверяется", – сообщила Прищепа.
РФ готовит диверсию?
Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев в эфире "4 канала" заявлял, что РФ готовит диверсии на Донбассе с большим количеством жертв среди гражданского населения. Россия якобы планирует использовать их в качестве повода для широкомасштабного вторжения в Украину.
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Что говорят в СБУ?
В спецслужбе уточнили, что взяли во внимание информацию о возможных диверсиях с использованием химоружия в районе Славянска. Однако предварительно ее считают недостоверной.
Что известно об утечке?
- По данным украинской разведки, 14 января оккупационные власти доставили в Горловку на ПАО "Концерн Стирол" емкости с аммиаком.
- Емкости были негерметичные и из-за этого произошла значительная утечка опасного вещества.
- В разведке считают, что химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке Украины.
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