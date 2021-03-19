У "Л/ДНР" проблема – ніхто не хоче за них воювати: Росія пішла на хитрість

Окупанти терміново шукають охочих повоювати і вже складають списки

Поки на передовій бойовики продовжують обстрілювати ЗСУ, у тилу на окупованих територіях агресор посіяв паніку серед мирних жителів про ескалацію на Донбасі для проведення т.зв. призову на "строкову військову службу".

Реклама

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Росія продовжує посилювати агресивну антиукраїнську риторику і нав'язує на окупованих територіях відчуття загрози ескалації бойових дій українськими військовими.

Окупаційні адміністрації використовують штучно створене напруження для забезпечення "призову" чоловіків у віці 18-27 років на "строкову військову службу". Таким чином противник намагається вирішити проблему з неукомплектованістю своїх підрозділів, оскільки місцеве населення відмовляється воювати за бойовиків.

В тренді Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозом

Від початку цього тижня "військкомати" в авральному порядку почали формувати списки осіб, які будуть призвані до кінця квітня цього року на "строчку" в підрозділи окупантів.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Росія привела бойовиків у повну боєготовність.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама