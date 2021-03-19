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У "Л/ДНР" проблема – ніхто не хоче за них воювати: Росія пішла на хитрість

19 березня, 17:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Окупанти терміново шукають охочих повоювати і вже складають списки

Поки на передовій бойовики продовжують обстрілювати ЗСУ, у тилу на окупованих територіях агресор посіяв паніку серед мирних жителів про ескалацію на Донбасі для проведення т.зв. призову на "строкову військову службу".

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Росія продовжує посилювати агресивну антиукраїнську риторику і нав'язує на окупованих територіях відчуття загрози ескалації бойових дій українськими військовими.

Окупаційні адміністрації використовують штучно створене напруження для забезпечення "призову" чоловіків у віці 18-27 років на "строкову військову службу". Таким чином противник намагається вирішити проблему з неукомплектованістю своїх підрозділів, оскільки місцеве населення відмовляється воювати за бойовиків.

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Від початку цього тижня "військкомати" в авральному порядку почали формувати списки осіб, які будуть призвані до кінця квітня цього року на "строчку" в підрозділи окупантів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Росія привела бойовиків у повну боєготовність.

Відео: Сьогодні

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Донбас призов розвідка бойовики

Джерело: Сьогодні

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