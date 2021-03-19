В "Л/ДНР" проблема – никто не хочет за них воевать: Россия пошла на хитрость

Оккупанты срочно ищут желающих повоевать и уже составляют списки

Пока на передовой боевики продолжают обстреливать ВСУ, в тылу на оккупированных территориях агрессор посеял панику среди мирных жителей об эскалации на Донбассе для проведения т.н. призыва на "срочную военную службу".

Реклама

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россия продолжает усиливать агрессивную антиукраинскую риторику и навязывает на оккупированных территориях ощущение угрозы эскалации боевых действий украинскими военными.

Оккупационные администрации используют искусственно созданное напряжение для обеспечения "призыва" мужчин в возрасте 18-27 лет на "срочную военную службу". Таким образом противник пытается решить проблему с неукомплектованностью своих подразделений, поскольку местное население отказывается воевать за боевиков.

В тренде Встал на ноги через час после первой таблетки: украинец 16 лет жил с ложным диагнозом

С начала этой недели "военкоматы" в авральном порядке начали формировать списки лиц, которые будут призваны к концу апреля этого года на "срочку" в подразделения оккупантов.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Россия привела боевиков в полную боеготовность.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама