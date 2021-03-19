Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В "Л/ДНР" проблема – никто не хочет за них воевать: Россия пошла на хитрость

19 марта, 17:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты срочно ищут желающих повоевать и уже составляют списки

Пока на передовой боевики продолжают обстреливать ВСУ, в тылу на оккупированных территориях агрессор посеял панику среди мирных жителей об эскалации на Донбассе для проведения т.н. призыва на "срочную военную службу".

Реклама

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россия продолжает усиливать агрессивную антиукраинскую риторику и навязывает на оккупированных территориях ощущение угрозы эскалации боевых действий украинскими военными.

Оккупационные администрации используют искусственно созданное напряжение для обеспечения "призыва" мужчин в возрасте 18-27 лет на "срочную военную службу". Таким образом противник пытается решить проблему с неукомплектованностью своих подразделений, поскольку местное население отказывается воевать за боевиков.

В тренде
Встал на ноги через час после первой таблетки: украинец 16 лет жил с ложным диагнозом

С начала этой недели "военкоматы" в авральном порядке начали формировать списки лиц, которые будут призваны к концу апреля этого года на "срочку" в подразделения оккупантов.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Россия привела боевиков в полную боеготовность.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс призыв разведка боевики

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Захарова нервно ответила на слова Кравчука о
Захарова нервно ответила на слова Кравчука о "зеркальном ответе ВСУ"Власть
На Донбассе ВСУ открыли ответный огонь по боевикам
На Донбассе ВСУ открыли ответный огонь по боевикамДонбасс
Россия привела боевиков в полную боеготовность: что происходит в
Россия привела боевиков в полную боеготовность: что происходит в "Л/ДНР"Донбасс
Первый главарь
Первый главарь "ДНР" собрался в Госдуму РФДонбасс
Военный эксперт подсказал, как Украине ответить на провокацию России на Донбассе
Военный эксперт подсказал, как Украине ответить на провокацию России на ДонбассеУкраина
Переговоры по Донбассу сорвала террористка: что произошло на заседании ТКГ
Переговоры по Донбассу сорвала террористка: что произошло на заседании ТКГВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять