У Луганську прогримів ще один вибух – соцмережі

На опублікованих кадрах зафіксували яскравий спалах у небі

Бойовики повідомили про другий потужний вибух на території окупованого Росією Луганська увечері 18 лютого. Раніше на окупованому Луганську пролунав перший вибух.

Кадри пожежі опублікували на соціальних каналах окупантів.

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Другий вибух зафіксували за Каменобородським районом Луганська, на північний захід від міста. На опублікованих кадрах зафіксували яскравий спалах у небі та пожежу.

Чому на Донбасі почастішали обстріли?

Відразу кілька джерел у Міноборони розповіли "Сегодня", що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, Проте розцінюють як початок провокацій.

"Окупанти обстрілюють зараз переважно об'єкти цивільної інфраструктури, але при цьому не ведуть масованої атаки по позиціях ЗСУ. Це дає підстави говорити, що на цю хвилину відбувається низка провокацій. Робитися це може для того, щоб вже за кілька годин звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних жителів", – сказали нам у Міноборони.

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