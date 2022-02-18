У Луганську стався потужний вибух – ЗМІ

На даний момент жодних даних про загиблих або постраждалих наразі немає

Місцеві повідомляють, що горить газопровід. Колаж "Сьогодні"

У Луганську в ніч проти 19 лютого прогримів сильний вибух.

Про це повідомляють ряд російських ЗМІ і місцеві жителі в соціальних мережах.

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Деталі

У Луганську горить газопровід "Дружба". На місці працюю працівники місцевого МНС.

Наразі жодних даних про загиблих чи постраждалих поки що немає, так само як і про причини вибуху.

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