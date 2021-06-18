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У Луганську прогримів потужний вибух, стовп вогню видно на все місто (відео)

18 червня 2021 9:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На місці спалаху працюють співробітники так званих правоохоронних органів окупантів, причина вибуху встановлюється

В окупованому Луганську цієї ночі стався потужний вибух на газопроводі – стовп вогню було видно на все місто. До ранку вогонь вдалося погасити. Про це повідомляє ДП "Луганськгаз" в Telegram.

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У компанії повідомили, що рвонуло на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм, в результаті чого утворилося сильне загоряння.

"Внаслідок інциденту від подачі природного газу було тимчасово відключено 20 житлових будинків та 21 комунально-побутовий об'єкт. Станом на 6:30 полум'я вдалося загасити, фахівці ДП "Луганськгаз" негайно приступили до ремонтно-відновлювальних заходів. Відновити подачу газу відключеним абонентам планується по завершенню робіт на об'єкті", – йдеться у повідомленні.

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Зараз на місці аварії працюють співробітники "правоохоронних органів" окупантів, причина вибуху встановлюється.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в лютому цього року в окупованому Луганську прогримів потужний вибух. У так званій "ЛНР" традиційно запідозрили теракт з боку України.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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