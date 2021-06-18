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В Луганске прогремел мощный взрыв, столб огня виден на весь город (видео)

18 июня 2021 9:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На месте возгорания работают сотрудники так называемых правоохранительных органов оккупантов, причина взрыва устанавливается

В оккупированном Луганске этой ночью произошел мощный взрыв на газопроводе – столб огня был виден на весь город. К утру огонь удалось погасить. Об этом сообщает ГП "Луганскгаз" в Telegram.

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В компании сообщили, что рвануло на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм, в результате чего образовалось сильное возгорание.

"Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект. По состоянию на 6:30 пламя удалось погасить, специалисты ГП "Луганскгаз" незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте", – говорится в сообщении.

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Сейчас на месте аварии работают сотрудники "правоохранительных органов" оккупантов, причина взрыва устанавливается.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале этого года в оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв. В так называемой "ЛНР" традиционно заподозрили теракт со стороны Украины.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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