На Луганщині поліцейські побилися з п'яною компанією – є постраждала

У Луганській області у місті Сєвєродонецьк між трьома поліцейськими та чотирма цивільними сталася бійка.
Про це пише начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook.
"Сьогодні, 11 грудня, опівночі, поблизу магазину, розташованого по пр. Хіміків м. Сєвєродонецьк, між трьома правоохоронцями, які перебували поза службою, та чотирма місцевими мешканцями, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, сталася конфліктна ситуація" , – йдеться у повідомленні.
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Після інциденту жінка, яка брала участь у конфлікті, звернулася до травмпункту міської лікарні.
Що буде з поліцейськими
За наказом начальника ГУНП у Луганській області, співробітниками Управління головної інспекції та внутрішньої безпеки розпочато проведення службової перевірки. Інформацію про подію передано до ДБР.
У Києві охоронець напав на чоловіка на в'їзді до лікарні
Потерпілий 1982 року народження розповів поліцейським, що під час раптово виниклого конфлікту біля в'їзду до лікарні охоронець завдав йому тілесних ушкоджень металевим ціпком і застосував сльозогінний газ.
На місці події поліцейські встановили особу працівника лікарні. Ним виявився киянин 1971 року народження.
За цим фактом відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.
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