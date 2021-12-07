У Миколаєві водій побив та викинув з автобуса пасажира (відео)

Очевидці розповіли чому почалася бійка між чоловіками

Вже на вулиці водій ще кілька разів ударив чоловіка / Колаж "Сьогодні"

У Миколаєві водій автобуса побив пасажирата викинув його з транспорту.

Про це пише сайт "Новини N".

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Подробиці конфлікту

Сталася бійка у комунальному автобусі №51. Водій схопив пасажира, що сидів у салоні, за одяг, тягнув його по підлозі, а потім викинув з дверей. Вже на вулиці ще кілька разів його вдарив і штовхнув у калюжу.

Допомагав водієві один з чоловіків, який перебував в автобусі, який також перешкодив побитому пасажиру, що піднявся, знову зайти в салон.

Як розповіли очевидці, бійка почалася через те, що кондуктор попросив у пасажира квиток, на що чоловік почав обзивати і кондуктора, і водія.

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Інші скандали з водіями автобусів

У Києві водій автобуса Skybus, який курсує до аеропорту "Бориспіль", накинувся з нецензурною лайкою на учасника бойових дій.

Водій автобуса вимагає від ветерана передати йому посвідчення учасника бойових дій. Той, у свою чергу, наголосив, що вже показував документ, коли заходив до автобуса. Водій сказав, що вони діють свої закони.

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Після цього ветеран відповів, що не зобов’язаний надавати незнайомцям свої документи. Водій почав кричати, що не з'їсть посвідчення.

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