У Маріуполі будують університет "Метінвест Політехніка": коли почнуть приймати студентів

Разом із головним корпусом у місті також збудують гуртожитки та спортивний комплекс

Наразі будівництво навчального закладу в активній фазі / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполівже восени планують завершити будівництво технічного університету "Метінвест Політехніка". Там буде кампус, гуртожитки та сучасний спорткомплекс.

Про це йдеться у випуску "Сьогодні".

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Навчальний заклад з'явиться у місті вже цього року. Проєкт реалізується швидко. Все через те, що рішення про створення вишу компанія "Метінвест Холдинг" ухвалила ще 2021 року.

Наразі будівництво в активній фазі. На місці працюють 150 спеціалістів. Вони вже монтують залізобетонні конструкції. Разом із головним корпусом тут також збудують і гуртожитки. Обіцяють усе встигнути до осені.

"Нам це коштуватиме 30 мільйонів доларів. Цього року ми здаємо. Це дуже важливо. Головне тепер, щоб усе повністю встигли, але щоб ми відповідали всім найкращим світовим стандартам", – каже бізнесмен Рінат Ахметов.

"Метінвест" вкладе мільярд доларів у Маріуполь

У День єднання, який вперше святкують українці, Маріуполь отримав чудовий подарунок від металургів. Бізнесмен Рінат Ахметов та група "Метінвест" пообіцяли, що тільки цього року інвестують у виробництво та міську інфраструктуру понад мільярд доларів .

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Рінат Ахметов заявив, що у цей складний час він хоче перебувати разом із жителями Маріуполя та вірить, що спільно вдасться побудувати сильну Україну.

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