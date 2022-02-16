В Мариуполе строят университет "Метинвест Политехника": когда начнут принимать студентов

Вместе с главным корпусом в городе также построят общежития и спортивный комплекс

Сейчас строительство учебного заведения в активной фазе / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе уже осенью планируют завершить строительство технического университета "Метинвест Политехника". Там будет кампус, общежития и современный спорткомплекс.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

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Учебное заведение появится в городе уже в этом году. Проект реализуется быстро. Все из-за того, что решение о его создании компания "Метинвест Холдинг" приняла еще в 2021 году.

Сейчас строительство в активной фазе. На месте работают 150 специалистов. Они уже монтируют железобетонные конструкции. Вместе с главным корпусом здесь также построят и общежития. Обещают все успеть к осени.

"Нам это обойдется в 30 миллионов долларов. В этом году мы сдаем. Это очень важно. Главное теперь, чтобы все полностью успели, но чтобы мы соответствовали всем лучшим мировым стандартам", – говорит бизнесмен Ринат Ахметов.

"Метинвест" вложит миллиард долларов в Мариуполь

В День единения, который впервые празднуют украинцы, Мариуполь получил отличный подарок от металлургов. Бизнесмен Ринат Ахметов и группа "Метинвест" пообещали, что только в этом году инвестируют в производство и городскую инфраструктуру более миллиарда долларов.

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Ринат Ахметов заявил, что в это сложное время он хочет находиться вместе с жителями Мариуполя и верит, что совместно удастся построить сильную Украину.

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