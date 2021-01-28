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В ОГПУ розповіли про підозрюваних у справі про в'язницю "Ізоляція" в Донецьку

28 січня, 02:02

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Україна розраховує на покарання для винних і на міжнародному рівні

Україна у справі про злочини у так званій підпільної в'язниці "Ізоляція" на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку підозрює щонайменше п'ять людей.

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Про це розповів начальник управління Департаменту зі злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Андрій Лещенко "Радіо Свобода".

"На цей час є 5 осіб, які вчинили ті чи ті злочини, але це не свідчить, що правоохоронні органи знають про злочин тільки цих п’яти осіб. Ні. У цілому їх близько 50. Найближчим часом, сподіваємося, що будуть певні процесуальні рішення у цій кримінальній справі", – розповів він.

Лещенко додав, що чи достатньо доказів для висунення звинувачень підозрюваним, буде вирішувати процесуальний керівник у конкретному кримінальному провадженні.

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Представник ОГП також зазначив, що Україна зацікавлена в покаранні тих, хто скоїв злочини, зокрема на окупованій території, як на національному, так і на міжнародному рівні.

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У 2014 році російські найманці захопили територію музею сучасного мистецтва (колишнього заводу ізоляційних матеріалів) і влаштували там таємну в'язницю.

Нагадаємо, в Мережі з'явилися фото в'язниці "Ізоляція", яка розташована в окупованому Донецьку, там бойовики утримують в тому числі українських полонених.

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