В окупованому Донецьку людей в підпільній в'язниці катували струмом

Близько 170 цивільних постраждали через представників НЗФ РФ – вони застосовували до затриманих тортури

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У Донецькій області двом представникам НЗФ РФ – керівникам та організаторам підпільної в’язниці "Ізоляція" інкримінують участь у незаконних воєнізованих формуваннях, торгівлі людьми та жорстокому поводженні з цивільним населенням, яке підтримує активну проукраїнську позицію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Також їх підозрюють у створенні злочинної організації та порушенні законів і звичаїв війни.

Попередньо встановлено, що з 2014 року місцевий житель посідав так звану посаду "керівника центру спецоперацій" міністерства державної безпеки ДНР". В нього був "заступник", який допомагав організувати у Донецьку підпільну в’язницю.

"Разом з підлеглими учасниками НЗФ РФ вони застосовують до затриманих тортури, жорстоко знущаються над ними, катують електричним струмом, позбавляють їжі та води і утримують у нелюдських умовах", – йдеться у повідомленні.

Наразі викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основні виконавці злочинів, які там вчинялися – заочно повідомлено про підозру 15 особам.

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Встановлено близько 170 постраждалих.

Нещодавно ми писали про те, що у Слов'янську поліцейські затримали колишнього "ДНРівця", який застрелив 56-річного чоловіка.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: