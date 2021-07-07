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В оккупированном Донецке людей в подпольной тюрьме пытали током

7 июля 2021 20:16

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Около 170 гражданских пострадали из-за представителей НВФ РФ – они применяли к задержанным пытки

В Донецкой области жестоко пытали гражданских

В Донецкой области жестоко пытали гражданских / Фото: Getty Images

В Донецкой области двум представителям НВФ РФ – руководителям и организаторам подпольной тюрьмы "Изоляция" – инкриминируют участие в незаконных военизированных формированиях, торговле людьми и жестоком обращении с гражданским населением, которое поддерживает активную проукраинскую позицию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Также их подозревают в создании преступной организации и нарушении законов и обычаев войны.

Предварительно установлено, что с 2014 года местный житель занимал так называемую должность "руководителя центра спецопераций" министерства государственной безопасности ДНР". У него был "заместитель", который помогал организовать в Донецке подпольную тюрьму.

"Вместе с подчиненными участниками НВФ РФ они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях", – говорится в сообщении.

Сейчас разоблачены ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались: заочно сообщено о подозрении 15 лицам.

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Установлены около 170 пострадавших.

Недавно мы писали о том, что в Словянске полицейские задержали бывшего "ДНРовца", который застрелил 56-летнего мужчину.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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