В оккупированном Донецке людей в подпольной тюрьме пытали током

В Донецкой области жестоко пытали гражданских / Фото: Getty Images
В Донецкой области двум представителям НВФ РФ – руководителям и организаторам подпольной тюрьмы "Изоляция" – инкриминируют участие в незаконных военизированных формированиях, торговле людьми и жестоком обращении с гражданским населением, которое поддерживает активную проукраинскую позицию.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Также их подозревают в создании преступной организации и нарушении законов и обычаев войны.
Предварительно установлено, что с 2014 года местный житель занимал так называемую должность "руководителя центра спецопераций" министерства государственной безопасности ДНР". У него был "заместитель", который помогал организовать в Донецке подпольную тюрьму.
"Вместе с подчиненными участниками НВФ РФ они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях", – говорится в сообщении.
Сейчас разоблачены ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались: заочно сообщено о подозрении 15 лицам.
Установлены около 170 пострадавших.
Недавно мы писали о том, что в Словянске полицейские задержали бывшего "ДНРовца", который застрелил 56-летнего мужчину.
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