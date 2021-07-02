У посольстві США підтримали появу нового Нью-Йорка в Україні

Спікер американського представництва в Україні з нетерпінням чекає можливості побувати в Нью-Йорку в Донецькій області

Нью-Йорк на Донбасі відрізняється від американського. Колаж "Сьогодні"

У посольстві США задоволені перейменуванням Новгородського у Донецькій області на Нью-Йорк, за яке сьогодні проголосували депутати Верховної Ради, повернувши селищу сторичну назву.

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Про це речник посольства США в Україні Деніел Ленгенкемп розповів новинам "Сьогодні".

Він зазначив, що з нетерпінням чекає нагоди побувати у Нью-Йорку на Донеччині.

"Ми дуже раді почути це. США та Україна мають прекрасні партнерські стосунки у багатьох сферах. І я хотів би якнайшвидше приїхати в Нью-Йорк, у новий Нью-Йорк", – сказав він

Звідки взявся Нью-Йорк на Донеччині

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Новгородське було Нью-Йорком до 1951 року. Але під час холодної війни радянська влада перейменувала селище, аби не було співзвучно з американським містом. Існує кілька версій, чому селище, засноване німецькими колоністами, назвали саме Нью-Йорком.

За однією з них, дружина одного із засновників була родом з Америки і сумувала за батьківщиною. За іншим переказом – німці сподівались, що селище розвиватиметься так само динамічно, як його заокеанський тезка.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше підконтрольні Росії бойовики "перейменували" Донецьк на Сталіно. Ця "назва" тепер використовуватиметься на свята – 9 травня (День перемоги), 8 вересня (День звільнення Донбасу від нацистських загарбників), а також 22 червня (День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни).

Ми також писали, що окупанти дали другу "назву" й Луганську, вирішивши, що тепер він знову називатиметься Ворошиловград.