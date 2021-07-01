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В Украине появился свой Нью-Йорк – Рада переименовала поселок на Донбассе

1 июля 2021 14:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оказывается, Нью-Йорк – это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года, но советская власть все поменяла

Нью-Йорк на Донбассе отличается от американского. Коллаж "Сегодня"

Нью-Йорк на Донбассе отличается от американского. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада переименовала поселок городского типа Новогроодское бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Проект постановления поддержал 301 народный депутат.

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Нью-Йорк – это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года. С 1892 года это была немецкая колония, основанная менонитами (христианское протестантское движение, возникшее в Нидерландах). Но при советской власти его переименовали в Новгородское.

Вот такой сейчас Нью-Йорк на Донбассе. Фото: facebook.com/Oleksandr-Makhov

В 2014 году, в начале войны с Россией, Новгородское оказалось в оккупации, позже его освобождала украинская армия. Именно тогда и возобновилось движение за восстановление исторического названия – Нью-Йорк, как противовес российской пропаганде о "русских землях". Мы показывали, как сейчас выглядит поселок.

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Фото: facebook.com/Oleksandr-Makhov

Как сообщали новости "Сегодня", ранее подконтрольные России боевики "переименовали" Донецк на Сталино. Это "название" теперь будут использовать в праздники – 9 Мая (День Победы), 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков), а также 22 июня (День памяти и скорби).

Мы также писали, что оккупанты дали второе "название" и Луганску, решив, что теперь он будет называться Ворошиловград.

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