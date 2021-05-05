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Били з гранатометів: на Донбасі поранено українського військового

5 травня, 23:51

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Український захисник отримав осколкове поранення в результаті чергового порушення бойовиками режиму припинення вогню

На Донбасі в результаті обстрілу російськими бойовиками з гранатометіврізних систем українських позицій 5 травня один український захисник отримав осколкове поранення.

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Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, його стан здоров'я оцінюється як задовільний.

Українські військові відрили вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

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На Донбасі з початку поточної доби, 5 травня, бойовики 11 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Крім того, ввечері в середу російські незаконні збройні формування атакували цивільний сектор Попасної, вистріливши протитанковою керованою ракетою, після розриву якої почалася пожежа.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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