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Били из гранатометов: на Донбассе ранен украинский военный

5 мая, 23:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украинский защитник получил осколочное ранение в результате очередного нарушения боевиками режима прекращения огня

На Донбассе в результате обстрела российскими боевиками из гранатометов различных систем украинских позиций 5 мая один украинский защитник получил осколочное ранение.

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Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Украинские военные отрыли ответный огонь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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На Донбассе с начала текущих суток, 5 мая, боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Кроме того, вечером в среду российские незаконные вооруженные формирования атаковали гражданский сектор Попасной, выстрелив противотанковой управляемой ракетой, после разрыва которой начался пожар.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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