Волноваха – наша! ВСУ отбили город, но РФ превратила его в руины

Сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские, трупы лежат прямо на улицах

В Донецкой области продолжается противостояние / Фото: Коллаж: Сегодня

На юго-западе Донецкой области украинские военнослужащие отбили Волноваху.

Об этом сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook.

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"Волноваха – наша! Правда, рашисты превратили ее в руины", – написала она.

Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские, трупы на улицах. Люди прячутся по подвалам. Воды нет уже несколько дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продукты нет возможности.

У людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает. На генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых.

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Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

А вот ночь оказалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков потерпел сильные обстрелы, вспыхнул газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где взорвали нефтебазу.

Сегодня с самого утра в Харьков въехали несколько единиц легкой бронированной техники противника, но его уже встретили огнем наши защитники.

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