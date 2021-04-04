Волинська ОДА повідомила про загибель на Донбасі двох військових

На Донбасі за останні два дні в зоні ООС під час проходження служби загинули два бійці з Волинської області – Сергій Сулима і Андрій Горлатий.
Про це повідомила прес-служба Волинської ОДА.
Згідно з повідомленням, 3 квітня загинув військовий-контрактник Сергій Олександрович Сулима, 1980 р.н., родом з Луцька, але останні роки проживав в Івано-Франківській області. У нього залишилися мати і сестра.
У неділю, 4 квітня, за даними ОДА, загинув молодший сержант, старший механік-водій Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н., який до призову на контракт у січні 2018 року проживав у Луцьку. У загиблого залишилися два сина – Максим і Павло, а також мати і сестра.
Ховати бійців, швидше за все, будуть на Волині, але дата прибуття тіл ще не відома.
Нагадаємо, раніше у штабі ООС повідомили, що 3 квітня на Донбасі на невідомому мінно-вибуховому пристрої підірвався боєць ЗСУ.
Водночас, за даними штабу ООС, у неділю, 4 квітня, окупанти жодного разу не відкривали вогонь по українських позиціях.
Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі
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