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Волинська ОДА повідомила про загибель на Донбасі двох військових

4 квітня, 23:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ховати бійців будуть на Волині

На Донбасі за останні два дні в зоні ООС під час проходження служби загинули два бійці з Волинської області – Сергій Сулима і Андрій Горлатий.

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Про це повідомила прес-служба Волинської ОДА.

Згідно з повідомленням, 3 квітня загинув військовий-контрактник Сергій Олександрович Сулима, 1980 р.н., родом з Луцька, але останні роки проживав в Івано-Франківській області. У нього залишилися мати і сестра.

У неділю, 4 квітня, за даними ОДА, загинув молодший сержант, старший механік-водій Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н., який до призову на контракт у січні 2018 року проживав у Луцьку. У загиблого залишилися два сина – Максим і Павло, а також мати і сестра.

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Ховати бійців, швидше за все, будуть на Волині, але дата прибуття тіл ще не відома.

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Нагадаємо, раніше у штабі ООС повідомили, що 3 квітня на Донбасі на невідомому мінно-вибуховому пристрої підірвався боєць ЗСУ.

Водночас, за даними штабу ООС, у неділю, 4 квітня, окупанти жодного разу не відкривали вогонь по українських позиціях.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донбас загибель військові загиблі ООС
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