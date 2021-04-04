Волынская ОГА сообщила о гибели на Донбассе двух военных

Хоронить бойцов будут на Волыни

На Донбассе за последние два дня в зоне ООС во время прохождения службы погибли два бойца из Волынской области – Сергей Сулима и Андрей Горлатый.

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Об этом сообщила пресс-служба Волынской ОГА.

Согласно сообщению, 3 апреля погиб военный-контрактник Сергей Александрович Сулима, 1980 г. р., родом из Луцка, но последние годы проживал в Ивано-Франковской. У него остались мать и сестра.

В воскресенье, 4 апреля, по данным ОГА погиб младший сержант, старший механик-водитель Андрей Васильевич Горлатый, 1976 г. р., который до призыва на контракт в января 2018 года проживал в Луцке. У погибшего остались два сына – Максим и Павел, а также мать и сестра.

Хоронить бойцов, скорее всего, будут на Волыни, но дата прибытия тел еще не известна.

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Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что 3 апреля на Донбассе на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался боец ВСУ.

В то же время, по данным штаба ООС, в воскресенье, 4 апреля, оккупанты ни разу не открывали огонь по украинским позициям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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