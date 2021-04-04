Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Волынская ОГА сообщила о гибели на Донбассе двух военных

4 апреля, 23:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Хоронить бойцов будут на Волыни

На Донбассе за последние два дня в зоне ООС во время прохождения службы погибли два бойца из Волынской области – Сергей Сулима и Андрей Горлатый.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Волынской ОГА.

Согласно сообщению, 3 апреля погиб военный-контрактник Сергей Александрович Сулима, 1980 г. р., родом из Луцка, но последние годы проживал в Ивано-Франковской. У него остались мать и сестра.

В воскресенье, 4 апреля, по данным ОГА погиб младший сержант, старший механик-водитель Андрей Васильевич Горлатый, 1976 г. р., который до призыва на контракт в января 2018 года проживал в Луцке. У погибшего остались два сына – Максим и Павел, а также мать и сестра.

В тренде
Хозяина квартиры волной выбросило из окна: подробности мощного взрыва в многоэтажке Одессы (фото, видео)

Хоронить бойцов, скорее всего, будут на Волыни, но дата прибытия тел еще не известна.

Реклама

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что 3 апреля на Донбассе на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался боец ВСУ.

В то же время, по данным штаба ООС, в воскресенье, 4 апреля, оккупанты ни разу не открывали огонь по украинским позициям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс гибель военные погибшие ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Донбассе застрелился боец ВСУ: в Сети показали шокирующее видео (18+)
На Донбассе застрелился боец ВСУ: в Сети показали шокирующее видео (18+)Донбасс
В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легких
В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легкихУкраина
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у Зеленского
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у ЗеленскогоВласть
Довоевались? На Донбассе боевики понесли большие потери
Довоевались? На Донбассе боевики понесли большие потериДонбасс
Россия готовится к вторжению вглубь Украины – разведка
Россия готовится к вторжению вглубь Украины – разведкаДонбасс
Самая маленькая жертва COVID-19: в Мариуполе от коронавируса умер младенец (видео)
Самая маленькая жертва COVID-19: в Мариуполе от коронавируса умер младенец (видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять