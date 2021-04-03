Поблизу Шумов знову втрати – боєць ВСУ підірвався на міні

Від отриманих травм – загинув на місці

У суботу, 3 квітня, на Донбасі на невідомому мінно-вибуховому пристрої підірвався боєць ЗСУ.

Про це повідомляє ОТУ "Північ".

"Неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої внаслідок якого отримав бойове травмування несумісне з життям військовослужбовець Об'єднаних сил", – йдеться в повідомленні.

Наразі, на місці події працює група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України та посадові особи військової частини.

Нагадаємо, 26 березня став найважчим днем за весь час підписаного минулого літа режиму припинення вогню. У цей день окупанти влаштували чергове загострення з важкими втратами для української армії – четверо загиблих і двоє поранених.

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Загиблих під Шумами могло бути ще більше, якби молода лікар-реаніматолог Світлана не врятувала пораненого, винісши його з поля бою під прицільним кулеметним вогнем.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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