Русский
$ 27,83
32,7
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Новини Донбасу

Поблизу Шумов знову втрати – боєць ВСУ підірвався на міні

3 квітня, 17:51

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Від отриманих травм – загинув на місці

У суботу, 3 квітня, на Донбасі на невідомому мінно-вибуховому пристрої підірвався боєць ЗСУ.

Про це повідомляє ОТУ "Північ".

"Неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої внаслідок якого отримав бойове травмування несумісне з життям військовослужбовець Об'єднаних сил", – йдеться в повідомленні.

Наразі, на місці події працює група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України та посадові особи військової частини.

Нагадаємо, 26 березня став найважчим днем за весь час підписаного минулого літа режиму припинення вогню. У цей день окупанти влаштували чергове загострення з важкими втратами для української армії – четверо загиблих і двоє поранених.

Читайте також: Найбільша втрата ЗСУ. Все, що відомо про обстріл під Шумами

Загиблих під Шумами могло бути ще більше, якби молода лікар-реаніматолог Світлана не врятувала пораненого, винісши його з поля бою під прицільним кулеметним вогнем.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Донбас ВСУ вибуховий пристрій втрати ЗСУ ООС
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На Донбасі застрелився боєць ЗСУ: у Мережі показали шокуюче відео (18+)
На Донбасі застрелився боєць ЗСУ: у Мережі показали шокуюче відео (18+)Донбас
У Києві померли батьки 12 дітей: COVID-19 вразив 95% легень
У Києві померли батьки 12 дітей: COVID-19 вразив 95% легеньУкраїна
Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорів
Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорівВлада
Довоювалися? На Донбасі бойовики зазнали великих втрат
Довоювалися? На Донбасі бойовики зазнали великих втратДонбас
Найменша жертва COVID-19: у Маріуполі від коронавірусу померло немовля (відео)
Найменша жертва COVID-19: у Маріуполі від коронавірусу померло немовля (відео)Україна
Росія готується до вторгнення вглиб України – розвідка
Росія готується до вторгнення вглиб України – розвідкаДонбас

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти