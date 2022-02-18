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Війна чи нова вистава Путіна: чому в "ЛДНР" включили сирени та розпочали евакуацію мешканців

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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18 лютого, 20:40
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Раніше США попереджали про можливі провокації з боку Росії
У "ЛДНР" оголосили про екстрену евакуацію мешканців. Фото: колаж "Сьогодні"
У "ЛДНР" оголосили про екстрену евакуацію мешканців. Фото: колаж "Сьогодні"

У "ЛДНР" заявили про термінову евакуацію населення до Росії, включили сирени і закликали "громадян" братися за зброю. За словами ватажків "республік", ЗСУ планує "провокації на лінії розмежування" та "глибокий прорив углиб". Водночас у МЗС України ці чутки спростували. Чи існує реальна загроза початку повномасштабної війни, чи евакуація жителів ОРДЛО є черговою "виставою" Росії?

Евакуація

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про масову евакуацію жителів "республіки" до Росії.

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"Сьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пункти пропуску створено всі умови" , – повідомив Пушилін.

Він також додав, що керівникам підприємств та установ необхідно організувати виїзд сімей співробітників, а штабам територіальної оборони забезпечити транспорт для евакуації мирного населення.

Денис Пушилін: "18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації". Фото: denis-pushilin.ru
Денис Пушилін: "18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації". Фото: denis-pushilin.ru

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Слідом за Пушиліним ватажок т.зв. "ЛНР" Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

"З метою недопущення жертв серед мирного населення закликаю жителів "республіки", які не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяні в життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, у найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації" , – заявив він.

Пасічник також закликав усіх чоловіків ОРЛО, здатних тримати в руках зброю, "встати на захист своєї землі".

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За словами ватажків ОРДЛО, українська армія планує "провокації на лінії зіткнення" та "глибокий прорив углиб" непідконтрольній Луганській області.

Леонід Пасічник: "Закликаю всіх чоловіків, здатних тримати в руках зброю, – "встати на захист своєї землі". Фото: glava-lnr.info
Леонід Пасічник: "Закликаю всіх чоловіків, здатних тримати в руках зброю, – "встати на захист своєї землі". Фото: glava-lnr.info

Що заявили в Україні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба спростував чутки про будь-які наступальні або диверсійні операції ЗСУ.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди про нібито наступальні операції України або диверсії на хімічному виробництві. Україна не проводить і не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми повністю віддані виключно дипломатичному врегулюванню", – наголосив міністр.

Дмитро Кулеба: "Ми категорично заперечуємо повідомлення російської пропаганди"
Дмитро Кулеба: "Ми категорично заперечуємо повідомлення російської пропаганди" / Фото: Facebook

США попереджали про провокації Росії

До речі, напередодні, 17 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, попередив про можливі провокації з боку Росії, які можна використовувати як привід для початку військового вторгнення.

"Росія планує штучно створити привід для вторгнення. Це може бути акт насильства, вчинений Росією на території України або якесь обурливе надумане звинувачення проти українського уряду", – сказав Блінкен.

Він додав, що розвідка США зафіксувала посилення російського військового контингенту.

"Росія зосередила понад 150 тисяч військових уздовж кордонів з Україною у різних місцях і може розпочати широкомасштабний наступ у найближчі кілька днів" , – наголосив держсекретар США.

"Фейк із садком не спрацював, почалася нова вистава"

Військовий експерт Олег Жданов називає те, що відбувається в "ЛДНР" "черговим спектаклем Росії".

"Під час переговорів із канцлером ФРН Олафом Шольцем Путін заявив, що в ОРДЛО відбувається геноцид і необхідно терміново рятувати мешканців Донбасу. Трюк із обстрілом дитячого садка у нього не вийшов. Росіяни намагалися запустити фейк, що його обстріляли нібито українські солдати, але того ж дня на місце події прибули іноземні журналісти, після чого всі західні ЗМІ написали, що обстріл було здійснено сепаратистами за підтримки РФ". Тепер почалася нова вистава – масова евакуація мешканців", – каже "Сьогодні" Жданов.

Експерт упевнений, що заяви про евакуацію – це лише спроба Росії перехопити інформаційну ініціативу.

"Можливо, у низці ЗМІ з'явиться сюжет, у якому глядачам покажуть, як автобуси вивозять школярів та пенсіонерів. Але куди їх вивозять? У Росії не підготовлені табори для біженців. Все це "постановочне шоу", – каже Жданов.

Олег Жданов: "Все це постановкове шоу"
Олег Жданов: "Все це постановкове шоу" / Фото: Facebook

З ним погоджується військовий експерт Якуб Войнаровський.

"Це просто нагнітання паніки. Спочатку заяви про евакуацію, потім сирени у Донецьку. Тут же з'явилися чутки про обстріл гуманітарного конвою ООН на КПВВ "Щастя" та спроби нібито українських солдатів підірвати ємності з хлором. Все це робиться для дестабілізації ситуації у регіоні", – каже експерт.

Чи може евакуація стати початком війни

Водночас Войнаровський зазначає, що бійці ЗСУ на лінії розмежування повідомляють про спокійну обстановку і навіть не чули сирен. Експерт упевнений, що те, що відбувається, не варто оцінювати як початок повномасштабних бойових дій.

"Сьогодні на Донеччині неможливо проводити наступ. Те, що зараз відбувається, це не більше, ніж інформаційні вкидання. У найближчі 10 днів таких вкидань буде дедалі більше. Почався "період турбулентності" для розгойдування ситуации", – каже Войнаровський.

Олег Жданов додає, що Росія розхитуватиме ситуацію дедалі сильніше, тим самим намагаючись змусити Україну підписати Мінські угоди.

"Путін квапить Зеленського і тисне на Захід, щоб він, побоюючись війни, зажадав від України піти на поступки заради врегулювання конфлікту на Донбасі", – каже Жданов.

Бійці ЗСУ на лінії розмежування повідомляють про спокійну обстановку
Бійці ЗСУ на лінії розмежування повідомляють про спокійну обстановку / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що Росія не лише не відводить війська, але й продовжує їх перекидати до кордону з Україною За останні кілька днів перекинуто ще 7 тис. військових.

Також ми інформували, що, за словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.

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