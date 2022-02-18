У "Л/ДНР" оголосили про евакуацію до Росії. Онлайн

У Кремлі прокоментували заяву Пушиліна / Фото: Колаж: Сьогодні

18 лютого практично одночасно глави "Л/ДНР" оголосили про евакуацію жителів окупованих районів Донбасу в Росію. На тлі цих заяв у Кремлі поспішили відхреститись від заяв бойовиків, мовляв, не знають, що відбувається на Донбасі.

Сайт "Сьогодні" стежить за подіями в онлайн-режимі.

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18 лютого

17:11 Жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей приходять смс – власників автотранспорту закликають прибути на КПП на кордоні з Росією.

17:02 За повідомленнями, в ОРДЛО бойовики оголосили "повну мобілізацію" та висуваються на лінію розмежування.

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16:53 У Донецьку вишикувалися черги в банкомати та на заправки.

16:50 У Мережі розміщують фото автобусів у Донецьку, які призначені для евакуації.

16:47 А от у Ростовській області про евакуацію та розміщення біженців нічого не чули, каже місцева влада.

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16:40 В окупованих містах заявляють про початок евакуації найближчим часом. Евакуація до РФ мешканців Горлівки розпочнеться сьогодні, заявив голова окупаційної адміністрації міста. З Ясинуватої перші автобуси з евакуйованими виїдуть до РФ сьогодні о 19:00 за Києвом, заявив голова окупаційної адміністрації міста Дмитро Шевченко.

16:35 В окупованому Донецьку спрацювала сирена цивільної оборони – відповідні відео з'явилися в Мережі. Мешканці Донецька підтвердили нам звук сирен у центрі міста, припускають, що таким чином перевіряється система оповіщення.

16:27 Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має інформації про евакуацію з Донбасу і про те, що наразі там відбувається.

16:22 Київ відкинув звинувачення Російської Федерації та її представників у тому, що Україна проводить диверсії на Донбасі та планує наступи на так звані "Л/ДНР".

" Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди про нібито наступальні операції України або диверсії на хімічному виробництві. Україна не проводить і не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми повністю віддані виключно дипломатичному врегулюванню. , – заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

16:11 Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник закликав жителів Донбасу евакуюватися до Росії. Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати до рук зброю.

15:55 Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив нібито про масовий виїзд населення Донбасу до Росії.