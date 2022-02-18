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Война или новый спектакль Путина: почему в "ЛДНР" включили сирены и начали эвакуацию жителей

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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18 февраля, 20:40
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Ранее США предупреждали о возможных провокациях со стороны России
В "ЛДНР" объявили о экстренной эвакуации жителей. Фото: коллаж "Сегодня"
В "ЛДНР" объявили о экстренной эвакуации жителей. Фото: коллаж "Сегодня"

В "ЛДНР" заявили о срочной эвакуации населения в Россию, включили сирены и призвали "граждан" браться за оружие. По словам главарей "республик", ВСУ планирует "провокации на линии соприкосновения" и "глубокий прорыв вглубь". В то же время в МИД Украины данные слухи опровергли. Существует ли реальная угроза начала полномасштабной войны или же эвакуация жителей ОРДЛО является очередной "постановкой" России?

Эвакуация

В пятницу, 18 февраля, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей "республики" в Россию.

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"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", – сообщил Пушилин.

Он также добавил, что руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

Денис Пушилин: "18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию". Фото: denis-pushilin.ru
Денис Пушилин: "18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию". Фото: denis-pushilin.ru

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Вслед за Пушилиным главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

"С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей "республики", не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", – заявил он.

Пасечник также призвал всех мужчин в ОРЛО, способных держать в руках оружие, "встать на защиту своей земли".

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По словам главарей ОРДЛО, украинская армия планирует "провокации на линии соприкосновения" и "глубокий прорыв вглубь" неподконтрольной Луганской области.

Леонид Пасечник: "Призываю всех мужчин, способных держать в руках оружие, – "встать на защиту своей земли". Фото: glava-lnr.info
Леонид Пасечник: "Призываю всех мужчин, способных держать в руках оружие, – "встать на защиту своей земли". Фото: glava-lnr.info

Что заявили в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулебаопроверг слухи о каких-либо наступательных или диверсионных операциях ВСУ.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", – подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба: "Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды"
Дмитрий Кулеба: "Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды" / Фото: Facebook

США предупреждали о провокациях России

К слову, накануне, 17 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета безопасности ООН, предупредил о возможных провокациях со стороны России, которые можно использовать в качестве повода для начала военного вторжения.

"Россия планирует искусственно создать повод для вторжения. Это может быть акт насилия, совершенный Россией на территории Украины или какое-то возмутительное надуманное обвинение против украинского правительства", – сказал Блинкен.

Он добавил, что разведка США зафиксировала усиление российского военного контингента.

"Россия сосредоточила более 150 тысяч военных вдоль границ с Украиной в разных местах и может начать широкомасштабное наступление в ближайшие несколько дней", – подчеркнул госсекретарь США.

"Фейк с садиком не сработал, начался новый спектакль"

Военный эксперт Олег Жданов называет происходящее в "ЛДНР" "очередным спектаклем России".

"Во время переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин заявил, что в ОРДЛО происходит геноцид и необходимо срочно спасать жителей Донбасса. Трюк с обстрелом детского сада у него не получился. Россияне пытались запустить фейк, что его обстреляли якобы украинские солдаты, но в тот же день на место происшествие прибыли иностранные журналисты, после чего все западные СМИ написали, что обстрел был произведен сепаратистами при поддержке РФ". Теперь начался новый спектакль – массовая эвакуация жителей", – говорит "Сегодня" Жданов.

Эксперт уверен, что заявления об эвакуации – это всего лишь попытка России перехватить информационную инициативу.

"Возможно в ряде СМИ появится сюжет, в котором зрителям покажут, как автобусы вывозят школьников и пенсионеров. Но куда их вывозят? В России не подготовлены лагеря для беженцев. Все это постановочное шоу", – говорит Жданов.

Олег Жданов: "Все это постановочное шоу"
Олег Жданов: "Все это постановочное шоу" / Фото: Facebook

С ним соглашается военный эксперт Якуб Войнаровский.

"Это просто нагнетание паники. Сначала заявления об эвакуации, потом сирены в Донецке. Тут же появились слухи об обстреле гуманитарного конвоя ООН на КПВВ "Счастье" и попытках якобы украинских солдат взорвать емкости с хлором. Все это делается для дестабилизации ситуации в регионе", – говорит нам эксперт.

Может ли эвакуация стать началом войны

В то же время Войнаровский отмечает, что бойцы ВСУ на линии разграничения сообщают о спокойной обстановке и даже не слышали сирен. Эксперт уверен, что происходящее не стоит оценивать как начало полномасштабных боевых действий.

"Сегодня на Донбассе невозможно проводить наступление. То, что сейчас происходит, это не более чем информационные вбросы. В ближайшие 10 дней таких вбросов будет все больше. Начался "период турбулентности" для раскачки обстановки", – говорит Войнаровский.

Олег Жданов добавляет, что Россия будет расшатывать ситуацию все сильнее, тем самым пытаясь заставить Украину подписать Минские соглашения.

"Путин торопит Зеленского и давит на Запад, чтобы он, опасаясь войны, потребовал от Украины пойти на уступки ради урегулирования конфликта на Донбассе", – говорит Жданов.

Бойцы ВСУ на линии разграничения сообщают о спокойной обстановке
Бойцы ВСУ на линии разграничения сообщают о спокойной обстановке / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия не только не отводит войска, но и продолжает их переброску к границе с Украиной. За последние несколько дней переброшено еще 7 000 военных,

Так же мы информировали, что по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, атака на Украину может начаться в любой момент.

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