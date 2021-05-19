"Я вражена, як ви захищаєте громадян": прем'єр Естонії приїхала на Донбас (фото)

Прем'єр Естонії Кая Каллас на КПВВ "Станиця Луганська". Фото: facebook.com/pressjfo.news

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас приїхала з візитом на Донбас. Вона вважає, що потрібно підвищити Росії ціну агресії, і заявила, що безпека України – це безпека Європи. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

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Разом з нею зону ООС відвідав і естонський посол Каймо Кууск, а супроводжував їх віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков з військовими.

Насамперед гостей ознайомили з роботою КПВВ "Станиця Луганська", а потім і КПВВ "Щастя".

"Ми всі – партнери і друзі України і маємо покласти край бойовим діям. Разом з міжнародними партнерами ми працювали для того, щоб зробити конкретні кроки і захистити Україну. Росія має знати ціну і наслідки своєї агресії. Ми стоїмо поруч із вами. Сім років після початку агресії і стільки, скільки в цьому буде потреба, ми будемо допомагати. Безпека України – це безпека Європи. Я вражена, на якому рівні ви готові захищати своїх громадян і про них піклуватися. Кордони України будуть визнані на міжнародному рівні, а це означає, що Луганськ – це Україна, Донецьк – Україна, і Крим – це Україна", – сказала прем'єр Естонії.

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Вона зазначила, що Естонія надає фінансову допомогу територіям, які постраждали через російську агресію і торішні масштабні пожежі.

Нагадаємо, днями на Донбас приїжджала делегація США, яка оглянула руїни Широкиного і побачила катери РФ в морі.

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