Забирають прямо з вулиць. На Донбасі чоловіків масово відвозять до військкоматів

Журналісти "Сьогодні" з'ясували реальну картину того, що зараз відбувається на окупованому Донбасі

На Донбасі неспокійна ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 21 лютого на Донбасі ситуація трохи вщухла порівняно з попередніми днями. Але водночас всім чоловікам до 55 років роздали повістки та зобов'язали їхати у військкомат.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відбувається на Донеччині?

Репортери "Сьогодні" з'ясували, що зараз на Донеччині окупанти проводять повну мобілізацію.

"Сьогодні у нас зранку тихіше, ніж останні 2-3 дні. На шахтах усім чоловікам до 55 років роздали повістки, зобов'язали їхати до військкомату. Робиться це в рамках оголошеної мобілізації. Повідомили, що якщо ухилятимуться – посадять. Якщо чесно, то ми заправили машину, і якщо чоловіка захочуть забрати воювати, то їдемо з Донецька всіма правдами-неправдами", – розповіла нам мешканка Донецька.

"Сидимо у військкоматі, чекаємо незрозуміло на яку машину, яка повезе незрозуміло куди. Повна мобілізація", – також розповів нам один із мешканців Донецька.

У мікрорайоні Заперевальний учора, 20 лютого, чітко чули вибухи, але долинали вони здалеку – саме з боку лінії фронту.

"Ходять деякі люди і пропонують їхати в Росію, але старі люди – від 85 до 91 року – там залишилися, в одному з під'їздів не хочуть їхати. Плюс бояться, що їхні квартири пограбують мародери. Також пішли такі чутки, що десь уже почали тинятися порожніми будинками", – розповіли донеччани журналістам "Сьогодні".

Також нам стало відомо, що у Донецьку на вулицях правоохоронці зупиняють машини та перевіряють документи. А люди у спеціальній військовій формі з російським акцентом запитують у водіїв, яким немає 55 років, чи були вони у військкоматах та чи отримували повістки.

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Крім того, у місті Сніжне Донецької області чоловіків також насильно відправляють на війну.

Людей забирають до військкоматів. Скріншот

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Окупанти обстріляли Донбас 80 разів – поранено українського військового

Минулої доби, 20 лютого, на Донбасі російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

Російсько-окупаційні війська обстріляли: