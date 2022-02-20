Вже повертаються з Росії? У Міноборони розповіли про евакуйованих з Донбасу

18 лютого окупаційна влада оголосила масову евакуацію всіх жителів ОРДЛО

Жителів Донбасу евакуювали у РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Евакуйовані до Росії жителі ОРДЛО самостійно повертаються додому, оскільки там їх ніхто не годує і не розселяє.

Про це в ефірі "1+1" розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Те, що нібито масово вивозять громадян України з ОРДЛО до Російської Федерації, – це на сьогоднішній день теж фарс, декілька тисяч вони показово вивезли", – сказав Резніков.

За його словами, наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому.

"Їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для "Мосфільму", чи хто у них там займається кіношками", – сказав Резніков.

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Евакуація

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про масову евакуацію жителів ОРДЛО в Росію.

"Сьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця приймання та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пунктах пропуску створено всі умови", – повідомив Пушилін.

Він додав, що керівникам підприємств та установ слід організувати виїзд сімей співробітників, а штабам територіальної оборони – забезпечити транспорт для евакуації мирного населення.

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Слідом за Пушиліним ватажок т. зв. "ЛНР" Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

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