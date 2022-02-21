Забирают прямо с улиц. На Донбассе мужчин массово увозят в военкоматы

По состоянию на утро 21 февраля на Донбассе ситуация немного утихла по сравнению с предыдущими днями. Но при этом всем мужчинам до 55 лет раздали повестки и обязали ехать в военкомат.
Об этом сообщает "Сегодня".
Что происходит на Донбассе?
Репортеры "Сегодня" выяснили, что сейчас на Донбассе оккупанты проводят полную мобилизацию.
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"Сегодня у нас с утра тише, чем последние 2-3 дня. На шахтах всем мужчинам до 55 лет раздали повестки, обязали ехать в военкомат. Делается это в рамках объявленной мобилизации. Сообщили, что если будут уклоняться – посадят. Если честно, то мы заправили машину, и если мужа захотят забрать воевать, то уезжаем из Донецка всеми правдами-неправдами", – рассказала нам жительница Донецка.
"Сидим в военкомате, ждем непонятно какую машину, которая повезет непонятно куда. Полная мобилизация", – также рассказал нам один из жителей Донецка.
В микрорайоне Заперевальный вчера, 20 февраля, отчетливо слышали взрывы, но доносились они издалека – как раз со стороны линии фронта.
"Ходят некие люди и предлагают уезжать в Россию, но старики – от 85 до 91 года – там остались, в одном из подъездов не хотят уезжать. Плюс боятся, что их квартиры разграбят мародеры. Также пошли такие слухи, что где-то уже начали шастать по пустым домам", – рассказали дончане журналистам "Сегодня".
Также нам стало известно, что в Донецке на улицах правоохранители останавливают машины и проверяют документы. А люди в специальной военной форме с русским акцентом спрашивают у водителей, которым нет 55 лет, были ли они в военкоматах и получали ли повестки.
Кроме того, в городе Снежное Донецкой области мужчин также насильно отправляют на войну.
Людей забирают в военкоматы. Скриншот
Оккупанты обстреляли Донбасс 80 раз – ранен украинский военный
За прошедшие сутки, 20 февраля, на Донбассе российские оккупанты 80 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Шесть раз Красногоровку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Дважды Гранитное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Три раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
- Шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Артема – из минометов калибра 120 мм.
- Четыре раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
- Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
- Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.
- Четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Золотое – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.
- Три раза Троицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Причепиловку – из артиллерии калибра 152 мм.
- Павлополь – из минометов калибра 82 мм.
- Три раза Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
- Крымское – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Лопаскино – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.
- Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.
- Дважды Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Калиновое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.
- Шумы – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Станицу Луганскую – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
- Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
- Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
- Новую Михайловку – из минометов калибра 120 мм.
- Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
- Железное – из минометов калибра 120 мм.
Есть пострадавший
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в больнице. Состояние здоровья – удовлетворительное.
По состоянию на утро 21 февраля со стороны оккупантов зафиксировали 8 нарушений "тишины". Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Водяное – из минометов калибра 120 мм.
- Красногоровку – из минометов калибра 120 мм.
- Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
- Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.
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