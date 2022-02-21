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Забирают прямо с улиц. На Донбассе мужчин массово увозят в военкоматы

Эксклюзив
София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 10:20
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Журналисты "Сегодня" выяснили реальную картину того, что сейчас происходит на оккупированном Донбассе
На Донбассе неспокойная ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе неспокойная ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 21 февраля на Донбассе ситуация немного утихла по сравнению с предыдущими днями. Но при этом всем мужчинам до 55 лет раздали повестки и обязали ехать в военкомат.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что происходит на Донбассе?

Репортеры "Сегодня" выяснили, что сейчас на Донбассе оккупанты проводят полную мобилизацию.

"Сегодня у нас с утра тише, чем последние 2-3 дня. На шахтах всем мужчинам до 55 лет раздали повестки, обязали ехать в военкомат. Делается это в рамках объявленной мобилизации. Сообщили, что если будут уклоняться – посадят. Если честно, то мы заправили машину, и если мужа захотят забрать воевать, то уезжаем из Донецка всеми правдами-неправдами", – рассказала нам жительница Донецка.

"Сидим в военкомате, ждем непонятно какую машину, которая повезет непонятно куда. Полная мобилизация", – также рассказал нам один из жителей Донецка.

В микрорайоне Заперевальный вчера, 20 февраля, отчетливо слышали взрывы, но доносились они издалека – как раз со стороны линии фронта.

"Ходят некие люди и предлагают уезжать в Россию, но старики – от 85 до 91 года – там остались, в одном из подъездов не хотят уезжать. Плюс боятся, что их квартиры разграбят мародеры. Также пошли такие слухи, что где-то уже начали шастать по пустым домам", – рассказали дончане журналистам "Сегодня".

Также нам стало известно, что в Донецке на улицах правоохранители останавливают машины и проверяют документы. А люди в специальной военной форме с русским акцентом спрашивают у водителей, которым нет 55 лет, были ли они в военкоматах и получали ли повестки.

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Кроме того, в городе Снежное Донецкой области мужчин также насильно отправляют на войну.

Людей забирают в военкоматы. Скриншот

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Оккупанты обстреляли Донбасс 80 раз – ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 20 февраля, на Донбассе российские оккупанты 80 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Шесть раз Красногоровку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Дважды Гранитное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
  • Шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Артема – из минометов калибра 120 мм.
  • Четыре раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.
  • Четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Золотое – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.
  • Три раза Троицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Причепиловку – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Павлополь – из минометов калибра 82 мм.
  • Три раза Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
  • Крымское – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Лопаскино – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Дважды Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Калиновое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Шумы – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Станицу Луганскую – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
  • Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
  • Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Новую Михайловку – из минометов калибра 120 мм.
  • Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Железное – из минометов калибра 120 мм.

Есть пострадавший

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в больнице. Состояние здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на утро 21 февраля со стороны оккупантов зафиксировали 8 нарушений "тишины". Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Водяное – из минометов калибра 120 мм.
  • Красногоровку – из минометов калибра 120 мм.
  • Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

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