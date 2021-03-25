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Заломив руки і повалив на землю: поліцейського звинувачують у застосуванні сили до дитини

25 березня, 06:51

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Правоохоронцю загрожує до 8 років ув'язнення

У Краматорську поліцейський застосував силу до дитини під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди з її батьками, йому оголосили підозру.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що сержант поліції під час з'ясування обставин ДТП за участю двох автомобілів намагався зупинити малолітнього, який хотів піти з місця події, де не було ніякої необхідності в його присутності.

Поліцейський наздогнав дитину, повалив на землю, заломив їй руки і примусово повернув на місце події.

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В результаті дій поліцейського хлопчик отримав легкі тілесні ушкодження.

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Правоохоронця підозрюють в перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від посади.

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Нагадаємо, під Дніпром в Слобожанському чоловік побив дев'ятирічного хлопчика на дитячому майданчику, нібито захищаючи сина від кривдника, розбивши йому в кров обличчя.

Ми також повідомляли, що в Одесі раніше затримали чоловіка, який ходив вулицями з ножем і кидався на дітей.

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