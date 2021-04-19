У харківському магазині миша бігала в холодильнику з ковбасою (відео)

У Харкові у продуктовому магазині помітили мишу – гризун бігав на ковбасі – відео і подробиці

У Харкові в продуктовому відділі магазину покупці помітили мишу.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Харків Life.

Зазначається, що тварину виявили в магазині "Посад". На записі видно, що миша бігає на полиці з ковбасою.

Покупець сказав працівниці "Можна ту мишку загорнути?", але коли продавець відкрила холодильник, гризун втік.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Запоріжжі місцева жителька купила ковбасу з "живністю"усередині. Між шматочками м'яса були великі личинки і черви.

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Також зазначимо, що штраф за продаж прострочених продуктів в Україні – від 30 до 120 тис. гривень. Але вже рік магазини просто не перевіряють – через пандемію введений мораторій. Прийти в супермаркет з ревізією можуть тільки після скарг покупців.

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