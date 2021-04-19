Русский
$ 27,98
33,53
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

У харківському магазині миша бігала в холодильнику з ковбасою (відео)

19 квітня, 09:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Харкові у продуктовому магазині помітили мишу – гризун бігав на ковбасі – відео і подробиці

У Харкові в продуктовому відділі магазину покупці помітили мишу.

Реклама

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Харків Life.

Зазначається, що тварину виявили в магазині "Посад". На записі видно, що миша бігає на полиці з ковбасою.

Покупець сказав працівниці "Можна ту мишку загорнути?", але коли продавець відкрила холодильник, гризун втік.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Запоріжжі місцева жителька купила ковбасу з "живністю"усередині. Між шматочками м'яса були великі личинки і черви.

В тренді
На Донбасі загинув український військовий – поранення були несумісні з життям
Реклама

Також зазначимо, що штраф за продаж прострочених продуктів в Україні – від 30 до 120 тис. гривень. Але вже рік магазини просто не перевіряють – через пандемію введений мораторій. Прийти в супермаркет з ревізією можуть тільки після скарг покупців.

До речі, а ви знаєте, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А от влогер-пенсіонер Дід Панч знає. Чому водії та пішоходи дратують одне одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

продукти Харків магазини ковбаса миша
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Не могли відвезти на рентген: житель Харкова розповів, як від ковіду померла його вагітна дружина
Не могли відвезти на рентген: житель Харкова розповів, як від ковіду померла його вагітна дружинаХарків
"Добре, що є Путін": доцент харківського ВНЗ потрапила у скандалХарків
Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19
Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19Україна
У Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями. Що кажуть підозрювані (відео)
У Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями. Що кажуть підозрювані (відео)Харків
У Харкові в ДТП загинув майор поліції: що про нього відомо (фото)
У Харкові в ДТП загинув майор поліції: що про нього відомо (фото)Харків
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти