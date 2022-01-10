Без диму та вогню: у Харківській області сім'я отруїлася чадним газом

Поліцейські з'ясовуються всі обставини трагедії, що сталася

Людей знайшли у будинку / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 10 січня, у місті Балаклея Харківської області від отруєння чадним газом померли троє людей.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

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Пожежі не було. Померлих виявили поліцейські. Чадним газом отруїлися 64-річний чоловік, а також дві жінки 89 та 62 роки.

"Наразі слідчою оперативною групою поліції з'ясовуються всі обставини трагедії", – додали рятувальники.

10-місячне немовля загинуло через отруєння чадним газом

У Чернівецькій області 10-місячний хлопчик загинув удома в колясці внаслідок отруєння чадним газом.

Трагедія сталася у місті Сторожинець. За інформацією фельдшерів, батьки залишили 10-місячну дитину в будинку, її доглядав старший 2-річний брат. Хлопчик розпалив вогонь посеред хати. Внаслідок пожежі немовля в колясці впало, а старший брат втік у коридор.