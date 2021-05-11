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На Волині родина отруїлася чадним газом. Дітей виносили на руках, вони в реанімації

11 травня, 19:19

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Напередодні батько дітей вимкнув котел, так як він почав погано нагрівати воду – будинок повинні обстежити газовики

У Волинській області в лікарню з отруєнням чадним газом потрапила ціла сім'я – двоє дорослих і троє дітей. Напередодні всім стало погано, діти втратили свідомість, їх батьки виносили на руках з будинку.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Інцидент трапився у Ківерцях. Мати дітей Олена Хвець розповіла, що першій стало погано її старшій дочці, яка готувала вечерю на кухні. Потім симптоми відчула вся сім'я.

"Ми дітей почали виносити з хати просто надвір. Самі реально сповзали. Я просто скажу: в мене сходи вдома, я відкривала меншій дитині рот, кричала: дихай, дихай, а сама думала, що я зараз відключусь", – каже жінка.

На місце викликали медиків. Двох дівчаток 12 і 16 років відвезли в реанімацію у важкому стані. У них в крові перевищено рівень чадного газу. Сина госпіталізували у відділення педіатрії обласної дитячої лікарні. Подружжя від госпіталізації відмовилися.

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"Зараз стан дітей, які всю ніч були під крапельницями і киснем – покращився" , – розповів лікар Юрій Радчук.

При цьому сім'я не знає, що стало причиною отруєння. Батько дітей Олег каже, що в будинку вимкнули котел, тому що він почав з перебоями нагрівати воду. Через кілька годин сім'ї стало погано.

У "Волиньгазі" уточнили, що фахівці обстежать будинок, коли господарі будуть вдома. Також усі обставини з'ясовують копи, але провадження не відкривали через відсутність складу злочину.

Нагадаємо, на Донбасі в будинку знайшли без свідомості сім'ю. Дитина і вітчим померли, не приходячи до тями.

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Крім того, на Волині 9-річний хлопчик потрапив до реанімації через чадний газ.

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