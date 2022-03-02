Бійці ЗСУ під Харковом захопили відразу шість нових російських танків

Окупанти продовжують втрачати свою техніку

ЗСУ обзавелися новими танками/Фото: колаж: "Сьогодні"

Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ у бою під Харковом захопив одразу шість нових російських танківТ-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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"Скоро у складі нашого батальйону з'явиться позаштатна танкова рота на новітній російській техніці з мінімальним пробігом. Танк ненажерливий на паливо, але наші воїни захопили ще й паливозаправник. Танки озброєні новітніми російськими підкаліберними і керованими снарядами, дуже приємно буде застосовувати це по залишках тієї самої нещасливої 200-ї бригади", — написав Бутусов.

Знищення техніки РФ Байрактарами

На Сумщині українські військові почали застосовувати проти ворога Байрактари. Окупанти продовжують втрачати свою техніку.

За допомогою Байрактарів біля села Пустовійтівка Роменського району була знешкоджена стоянка ворожої техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради.

Поблизу села Бішкинь знешкоджено близько 100 одиниць техніки, в основному — танки та БТР.

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