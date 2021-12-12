Щось пішло не так. У Харкові поліцейські хотіли зупинити бійку, але потрапили до лікарні

Правоохоронці затримали семеро людей віком від 19 до 50 років, їм оголошено підозри

У Харкові п'ятеро патрульних потрапили до лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському районі Харкова 11 грудня близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Героїв праці.

Про це пише пресслужба поліції.

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На місці події група осіб не реагувала на законні вимоги правоохоронців.

П'ятеро поліцейських отримали травми, правоохоронців доправили до лікарні. У поліції не уточнюють, про які саме ушкодження йдеться.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Загроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб".

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Затримано семеро людей у віці від 19 до 50 років, їм оголошено підозри. Порушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

На Луганщині поліцейські побилися з п'яною компанією

У Сєверодонецьку Луганській області між трьома поліцейськими та чотирма цивільними особами сталася бійка.

"Сьогодні, 11 грудня, опівночі, поблизу магазину, розміщеного на просп. Хіміків м. Сєвєродонецька, між трьома правоохоронцями, які перебували поза службою, та чотирма місцевими мешканцями у стані алкогольного сп'яніння сталася конфліктна ситуація" , – йдеться у повідомленні.

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Після інциденту жінка, яка брала участь у конфлікті, звернулася до травмпункту міської лікарні.

Що буде з поліцейськими

За наказом начальника ГУ НП у Луганській області, Управління головної інспекції та внутрішньої безпеки розпочало проведення службової перевірки. Інформацію про подію передано до ДБР.

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