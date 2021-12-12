Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! 💥 Переговори Байден - Путін - 2022 🚓 Хамство Гогілашвілі 💡 Заборона пакетів
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Щось пішло не так. У Харкові поліцейські хотіли зупинити бійку, але потрапили до лікарні

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
12 грудня, 15:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Правоохоронці затримали семеро людей віком від 19 до 50 років, їм оголошено підозри
У Харкові п'ятеро патрульних потрапили до лікарні
У Харкові п'ятеро патрульних потрапили до лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському районі Харкова 11 грудня близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Героїв праці.

Про це пише пресслужба поліції.

Реклама

На місці події група осіб не реагувала на законні вимоги правоохоронців.

П'ятеро поліцейських отримали травми, правоохоронців доправили до лікарні. У поліції не уточнюють, про які саме ушкодження йдеться.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Загроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб".

Реклама

Затримано семеро людей у віці від 19 до 50 років, їм оголошено підозри. Порушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

На Луганщині поліцейські побилися з п'яною компанією

У Сєверодонецьку Луганській області між трьома поліцейськими та чотирма цивільними особами сталася бійка.

"Сьогодні, 11 грудня, опівночі, поблизу магазину, розміщеного на просп. Хіміків м. Сєвєродонецька, між трьома правоохоронцями, які перебували поза службою, та чотирма місцевими мешканцями у стані алкогольного сп'яніння сталася конфліктна ситуація" , – йдеться у повідомленні.

Реклама

Після інциденту жінка, яка брала участь у конфлікті, звернулася до травмпункту міської лікарні.

Що буде з поліцейськими

За наказом начальника ГУ НП у Луганській області, Управління головної інспекції та внутрішньої безпеки розпочало проведення службової перевірки. Інформацію про подію передано до ДБР.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Наші автори
Юлія Ляхова Курс долара скоро зміниться. Чи порадує він українців? Юлія Ляхова · Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
Богдан Приходько Переговори Байдена з Путіним та Зеленським: що вимагатимуть від України Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Анна Ткаченко Другий термін Зеленського онлайн: як на Банковій готуються до наступних виборів Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Дивитися всіх авторів
У тренді
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Спортивний таблоїд
Більше історій
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Редактор Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
Вчора
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
18 груд.
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Комаровський в темі
Коли та яким препаратом робити бустерну дозу вакцини від COVID?
Запитай у лікаря
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Розумний дім
Як smart-техніка заощаджує ваші гроші
Заощаджуй, думаючи!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Опитування "Рейтинг", 6-8 грудня
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Короновірус за місяць

360 016

захворіло за місяць в Україні

-41%

Опитування
Вакцинація
Станом на 12 грудня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
12 457 651
Люди, які отримали мінімум одну дозу
14 131 443
Всього введених доз 26 589 094
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,32
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
18,96
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.02

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.45

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Must visit
Главные концерты декабря
Дозвілля для меломанів
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти