Что-то пошло не так. В Харькове полицейские хотели остановить драку, но попали в больницу

Правоохранители задержали семь человек в возрасте от 19 до 50 лет, им объявлены подозрения

В Харькове пятеро патрульных попали в больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском районе Харькова 11 декабря около 22:30 в полицию поступило сообщение о драке на улице Героев Труда.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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На месте происшествия группа лиц не реагировала на законные требования правоохранителей.

Пятеро полицейских получили травмы, правоохранителей доставили в больницу. В полиции не уточняют, о каких именно повреждениях идет речь.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц".

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Задержано семь человек в возрасте от 19 до 50 лет, им объявлены подозрения. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

В Луганской области полицейские подрались с пьяной компанией

В Северодонецке Луганской области между тремя полицейскими и четырьмя гражданскими лицами произошла драка.

"Сегодня, 11 декабря, в полночь, вблизи магазина, расположенного на просп. Химиков г. Северодонецка, между тремя находившимися вне службы сотрудниками полиции и четырьмя местными жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация", – говорится в сообщении.

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После инцидента женщина, которая принимала участие в конфликте, обратилась в травмпункт городской больницы.

Что будет с полицейскими

По приказу начальника ГУ НП в Луганской области Управление главной инспекции и внутренней безопасности начало проведение служебной проверки. Информация о происшествии передана в ГБР.

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