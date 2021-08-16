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Справа Кернеса. Суд допитав майстриню манікюру колишнього мера – що вона розповіла

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 серпня, 14:56
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Майстриня бачила, що він приїхав з охоронцями, які теж фігурують у справі, – Віталієм Блинником і Євгеном Сміцьким
Тетяна Авдєєнко розповіла, що чула під час роботи з Кернесом. Колаж "Сьогодні"
Тетяна Авдєєнко розповіла, що чула під час роботи з Кернесом. Колаж "Сьогодні"

Київський районний суд Полтави на засіданні 16 серпня продовжив допит свідків у справі проти колишнього харківського міського голови Геннадія Кернеса. Судді допитали майстриню манікюру і педикюру ексмера Тетяну Авдєєнко.

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Засідання суду транслювали на каналі "Судова влада України" в YouTube.

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На засіданні жінка згадала події вечора 25 січня 2014 року.

"Я приїхала о 21:00 у готель"Національ" для того, щоб обслужити його, зробити манікюр і педикюр. Я приїхала в готель, зайшла до свого кабінету, взяла ключі в приймальні, взяла інструменти і пішла в кабінет Геннадія Адольфовича", – сказала жінка.

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Кабінет Кернеса був на першому поверсі поблизу ресторану. Майстриня чекала мера близько 10 хвилин, після чого він під'їхав з охоронцями і попросив почекати. З ним було п'ятеро охоронців, серед них – обвинувачені у справі Віталій Блинник і Евген Сміцький.

Загалом вони провели разом дві години, але майстриня заявила, що не чула, щоб Кернес давав команду охороні "когось викрасти, когось побити, когось доставити до нього в "Національ". Також вона не бачила, щоб Кернес або його охоронці били когось або штовхали.

Після цього суд допитав ще кількох свідків і задовольнив клопотання про виклик наступних. Засідання призначене на 10:00 24 вересня.

Справа Кернеса

Геннадія Кернеса і двох його охоронців звинувачують у викраденні й побитті двох учасників харківського Євромайдану в січні 2014 року. У серпні 2018 року суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов закрив кримінальне провадження.

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У постанові зазначалося: представники обвинувачення не з'являлися на слухання сім засідань поспіль. Суд розцінив це як бездіяльність. Пізніше слухання відновили.

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