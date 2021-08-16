Дело Кернеса. Суд допросил мастера маникюра бывшего мэра – что она рассказала

Мастер видела, что он приехал с охранниками, которые тоже фигурируют в деле – Виталием Блинником и Евгеном Смицким

Татьяна Авдеенко рассказала, что слышала во время работы с Кернесом. Коллаж "Сегодня"

Киевский районный суд Полтавы на заседании 16 августа продолжил допрос свидетелей в деле против бывшего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Судьи допросили мастера маникюра и педикюра экс-мэра Татьяну Авдеенко.

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Заседание суда транслировали на канале "Судебная власть Украины" в YouTube.

О чем говорили на суде?

На заседании женщина вспомнила события вечера 25 января 2014 года.

"Я приехала в 21:00 в гостиницу "Националь" для того, чтобы обслужить его, сделать маникюр и педикюр. Я приехала в гостиницу, зашла в свой кабинет, взяла ключи в приемной, взяла инструменты и пошла в кабинет Геннадия Адольфовича", - сказала женщина.

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Кабинет Кернеса был на первом этаже вблизи ресторана. Мастер ждала мэра около 10 минут, после чего он подъехал с охранниками и попросил подождать. С ним были были пятеро охранников, в том числе обвиняемые по делу Виталий Блинник и Евген Смицкий.

Всего они провели вместе два часа, но мастер заявила, что не слышала, чтобы Кернес давал команду охране "кого похитить, кого-то побить, кого доставить к нему в "Националь". Также она не видела, чтобы Кернес или его охранники били кого-то или толкали.

После этого суд допросил еще нескольких свидетелей и удовлетворил ходатайство о вызове последующих. Заседание назначено на 10:00 24 сентября.

Дело Кернеса

Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении и избиении двух участников харьковского Евромайдана в январе 2014 года. В августе 2018 судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство.

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В постановлении отмечалось – представители обвинения не появлялись на слушания семь заседаний подряд. Суд расценил это как бездействие. Позже слушания возобновили.

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