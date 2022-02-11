ДТП із кортежем Ярославського: копи з'ясували, хто загинув в аварії

У поліції розкрили деталі смертельної аварії за участю кортежу бізнесмена – у пресслужбі уточнили важливу деталь

З'явилися нові деталі про ДТП із кортежем Ярославського / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція встановила особу загиблого у ДТП за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Ним виявився 36-річний мешканець Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили у Нацполіції.

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Поліція відкрила ще одне кримінальне провадження щодо чоловіка, який заявив про свою причетність до ДТП. Його підозрюють у приховуванні злочину.

У пресслужбі уточнили, що під час обшуків у готелі та будинки у бізнесмена копи вилучили два авто та сервери з камер відеоспостереження. Наразі цю інформацію вивчають.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за статтями:

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ч. 2 ст. 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або використання транспорту водієм;

ч. 3 ст. 135 – залишення у небезпеці.

За ДТП винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення з можливим позбавленням прав водія строком до 3 років.

Що відомо про ДТП