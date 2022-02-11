Одним абзацом. Все, що треба знати про ДТП за участю кортежу Ярославського

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11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…

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