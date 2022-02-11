ДТП с кортежем Ярославского: копы выяснили, кто погиб в аварии

В полиции раскрыли детали смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена – в пресс-службе уточнили важную деталь

Появились новые детали о ДТП с кортежем Ярославского / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция установила личность погибшего в ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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Полиция открыла еще одно уголовное производство в отношении мужчины, который заявил о своей причастности к ДТП. Его подозревают в сокрытии преступления.

В пресс-службе уточнили, что во время обысков в гостинице и дома у бизнесмена копы изъяли два авто и сервера с камер видеонаблюдения. Сейчас эту информацию изучают.

По факту ДТП открыли уголовное производство по таким статьям:

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ч. 2 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения или использования транспорта водителем;

ч. 3 ст. 135 – оставление в опасности.

За ДТП виновнику грозит до 8 лет тюрьмы с возможным лишением водительских прав сроком до 3 лет.

Что известно о ДТП