У справі Миколи Харківського новий поворот – "знайома" суддя заявила про самовідвід

Суддя Тетяна Янцовська не судитиме 16-річного підлітка за смертельну ДТП у Харкові – що відомо

Тетяна Янцовська заявила про самовідвід у справі водія-підлітка / Фото: Колаж: Сьогодні

Суддя Червонозаводського районного суду Харкова Тетяна Янцовська заявила про самовідвід у справі про смертельну ДТП із 16-річним Миколою Харківським. Як відомо, вона вже засудила хлопця за іншою справою умовно.

Про це повідомив керівник апарату суду Олександр Воронін, пише "Суспільне".

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Підготовче засідання у справі за звинуваченням юнака призначено на 19 січня, а про самовідвід судді стало відомо 12 січня.

Відповідь суду на запит ЗМІ. Скріншот

Зазначимо, що поки що Янцовська не уточнила, чому ухвалила таке рішення.

Янцовська вже "врятувала" хлопця від в'язниці?

У липні 2021 року суддя Тетяна Янцовська ухвалила вирок Миколі Харківському у справі про стрілянину в торговому центрі.

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Янцовська визнала юнака винним за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (навмисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та призначила йому 2 роки позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання із випробувальним терміном на рік.