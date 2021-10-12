Глава Харківської ОДА у важкому стані з COVID? Що каже чиновник

Зараз Олександр Скакун знаходиться на лікарняному через ковід, але віддалено контролює роботу ОДА

Олександр Скакун заразився коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

В.о. голови Харківської обласної адміністрації Олександр Скакун заразився коронавірусом. У Мережі заговорили про те, нібито у чиновника важка форма ковіду, проте сам він спростував ці дані.

Про це Скакун написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні почув, що в мене "важка форма ковіда". Щоб подібна інформація не ширилася, повідомляю. У мене дійсно ковід. Самопочуття нормальне. У лікарні під киснем не лежу. Лікуюся за рекомендаціями сімейного лікаря", – написав він.

Чиновник додав, що зараз він на лікарняному, але віддалено контролює роботу ОДА. Поки глава Харківської області хворіє, його обов'язки виконує Михайло Черняк.

Як захиститися від ковіда?

Pа даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

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За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували rоронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.