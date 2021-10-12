Локдаун в Україні. Перша область потрапила в "червону зону"

Херсонську область переводять у "червону зону" адаптивного карантину. Рішення сьогодні прийняла Держкомісія з питань ТЕБ та НС.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в своєму Telegram-каналі.
Область переходить у "червону зону з 15 жовтня.
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"За результатами Державна комісія вирішила встановити... "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області", – йдеться в повідомленні.
Які обмеження діють в "червоній зоні"?
На території Херсонської області будуть діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки. А саме забороняється:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
В "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.
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