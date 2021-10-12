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Локдаун в Україні. Перша область потрапила в "червону зону"

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
12 жовтня, 18:09
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Сьогодні Держкомісія з питань ТЕБ та НС вирішила відправити у "червону зону" Херсонську область
Україну незабаром можуть перевести до "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"
Україну незабаром можуть перевести до "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

Херсонську область переводять у "червону зону" адаптивного карантину. Рішення сьогодні прийняла Держкомісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в своєму Telegram-каналі.

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Область переходить у "червону зону з 15 жовтня.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити... "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області", – йдеться в повідомленні.

Які обмеження діють в "червоній зоні"?

На території Херсонської області будуть діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки. А саме забороняється:

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  • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
  • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

В "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

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