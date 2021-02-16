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Горіла в пожежі, але померла від побоїв: у Харкові в згорілій квартирі знайшли поранену жінку

16 лютого, 23:16

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

50-річна жінка жила в квартирі з молодою парою

У Харкові під час пожежі в п'ятиповерховому будинку з палаючої квартири винесли постраждалу жінку, яка пізніше померла в машині швидкої допомоги, але не від опіків.

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Про це з посиланням на обласне управління ДСНС повідомило місцеве видання Newsroom.

Повідомлення про пожежу на вулиці Харківських дивізій, 20 надійшло на гарячу лінію ДСНС о 18:57 у вівторок, і туди відправили чотири екіпажі рятувальників.

Осередок вогню був у квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку. З нього евакуювали 30 людей, а в квартирі знайшли постраждалу жінку, яку передали медикам.

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Протягом години пожежу загасили, її причина встановлюється.

Місцеві жителі розповіли, що в горілій квартирі проживали молода пара і жінка, якій було близько 50 років – саме її винесли з квартири.

За попередніми даними, жінка померла не через пожежу – сліди на її тілі свідчать про те, що її побили або навіть поранили ножем.

У поліції пообіцяли прокоментувати подію пізніше.

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Нагадаємо, 9 лютого в Харкові під час пожежі в 14-поверхівці загинув 37-річний чоловік, 13 людей вдалося врятувати.

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Харків вбивство жертва пожежа
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