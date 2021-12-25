Міськрада дозволила? У Харкові біля новорічної ялинки заробляють на конях (фото)

У Харкові заради заробітку до новорічної ялинки вивели коней, але деяким мешканцям це не сподобалося

У Харкові на "роботу" вивели коней / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові на "роботу" до новорічної ялинки вивели коней. Нагадаємо, що у квітні 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5409, який передбачає заборону використання тварин у цирках.

Про це пише Telegram-канал "Де у Харкові".

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"Ми так розуміємо це під заборону не потрапить? У законі пишеться, що заборонені цирки з тваринами, пересувні зоопарки та виставки з тваринами. З листопада 2021 року місцеві ради повинні не допускати їхньої діяльності", – зазначили у повідомленні.

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Заборона використання коней для заробітку

А 18 травня на сайті президента опублікували петицію з проханням заборонити використання коней для заробітку у Харкові.

"Хочу звернутися до жителів України з проханням. Самі знаєте скільки людей виходять в місто з кіньми для заробітку. Це дуже небезпечно для коня – копита, спина, здоров'я, кістки, зв'язки, м'язи. Їх б'ють, кривдять, погано годують", – писала авторка у петиції.

Але тоді забракло підписів для підтримки звернення.

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