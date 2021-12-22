Милота дня: у Чернівцях врятували пса, що застряг на балконі (фото)

На допомогу тварині приїхали рятувальники

Пес поводився спокійно / Колаж "Сьогодні"

У Чернівцях пес застряг у металевій огорожі на балконі. Допомагали визволити собаку рятувальники.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Деталі

Інцидент трапився сьогодні, 22 грудня. Пес запхав голову в металеву огорожу на балконі багатоквартирного будинку і не міг звільнитися самостійно. Не змогли допомогти тварині і її власники.

Рятувальники розігнули залізні лози огорожі та випустили пса. Тварина поводилася спокійно. Коли його звільнили, він одразу побіг у будинок та влаштувався на своє улюблене місце.

Пес застряг у огорожі на балконі. Фото: ДСНС Чернівецької області

Реклама

Пес застряг у огорожі на балконі. Фото: ДСНС Чернівецької області

На Полтавщині поліцейські врятували хаски після ДТП

На Полтавщині у ДТП потрапив мікроавтобус, де за кермом сидів 41-річний водій. З ним був його пес породи хаски.Чоловіка з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні, а пес залишився на місці аварії.

Поліцейські знайшли та зв'язалися зі знайомим потерпілого, який пообіцяв передати тварину до рук господаря.

Реклама

Раніше ми писали: