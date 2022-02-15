Готується до вторгнення РФ? Як зараз працює бронетанковий завод у Харкові

Харківський бронетанковий завод готовий подвоїти темпи роботи, якщо буде потрібно. Сьогодні підприємство повністю завантажене замовленнями: ремонтує та модернізує по чотири танки на місяць.
Про це заявив генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв, повідомляє "Сьогодні".
Головна гордість – Т64-БМ2, таких зробили 12 штук. 10 із них уже у бійців у зоні ООС. Цей танк на 30% потужніший, ніж попередня модифікація. Має сучасну радіостанцію, навігацію, додаткові засоби захисту.
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А за рівнем комфорту для екіпажу він уже наздоганяє люксові автомобілі, кажуть інженери. Коли дослідна партія пройде всі випробування, завод почне виготовляти танк серійно.
Гусєв додав, що загалом за минулий рік силами "Укроборонпрому" відремонтували, модернізували та виготовили 3370 одиниць техніки для ЗСУ.
Загроза російської агресії
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- НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
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