Готовится к вторжению РФ? Как сейчас работает бронетанковый завод в Харькове

За 2021 год силами "Укроборонпрома" отремонтировали, усовершенствовали и изготовили 3370 единиц техники для ВСУ

Какая ситуация на Харьковском бронетанковом заводе / Фото: Коллаж: Сегодня

Харьковский бронетанковый завод готов удвоить темпы работы, если потребуется. Сегодня предприятие полностью загружено заказами: ремонтирует и модернизирует по четыре танка в месяц.

Об этом заявил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, сообщает "Сегодня".

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Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Главная гордость – Т64-БМ2, таких сделали 12 штук. 10 из них уже у бойцов в зоне ООС. Этот танк на 30% мощнее, чем предыдущая модификация. Имеет современную радиостанцию, навигацию, дополнительные средства защиты.

Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

А по уровню комфорта для экипажа он уже догоняет люксовые автомобили, говорят инженеры. Когда опытная партия пройдет все испытания, завод начнет производить танк серийно.

Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Гусев добавил, что всего за прошлый год силами "Укроборонпрома" отремонтировали, модернизовали и изготовили 3370 единиц техники для ВСУ.

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